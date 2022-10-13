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جديد المحليات > ‏”تحلية المياه” تقود ملف الابتكار في صناعة التحلية عالمياً
13/10/2022   10:33 م

‏”تحلية المياه” تقود ملف الابتكار في صناعة التحلية عالمياً

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التقى محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم ونخبة من المختصين في إيطاليا؛ دعماً لتوجهات المملكة في تعزيز الإبداع والابتكار؛ للنهوض بصناعة تحلية المياه وضمان شمول التجربة على مستوى القارات، مع قيادات أكاديمية في جامعة البوليتكنيك (جامعة العلوم التطبيقية بميلان).

كما قام محافظ المؤسسة بزيارة عدد من المراكز البحثية المتخصصة لتعزيز الشراكات وبحث فرص بناء العلاقات الاستثمارية مع المنظمات والقطاعات المعنية بصناعة تحلية المياه، وإتاحة الفرصة للمهتمين للمشاركة بـ”جائزة الابتكار العالمية في التحلية” بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية التي سيعلن عنها مطلع 2023.

وشملت الزيارة لقاء عدد من المسؤولين في القطاعات الصناعية، وجامعة “POLITECNICO” العريقة، وعقد مناقشات موسعة حول التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير لابتكار تقنيات جديدة وفرص الأعمال الواعدة في تحلية المياه، ومناقشة فرص التعاون في مجال الهندسة، وبحث فرص تنمية مكونات صناعة التحلية.وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن “التحلية” أتاحت فرصة الانضمام إلى “جائزة الابتكار في التحلية” للطلبة والأكاديميين والباحثين، التي سيعلن عنها مطلع 2023، ويأتي ذلك ضمن اهتمام المملكة ببناء شراكات لزيادة الحلول والابتكارات الحديثة في صناعة تحلية المياه، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة من أجل تعزيز فرص الأعمال الواعدة في هذا المجال من خلال استقطاب العقول المبتكرة من جميع دول العالم.

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‏”تحلية المياه” تقود ملف الابتكار في صناعة التحلية عالمياً

جديد المحليات
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