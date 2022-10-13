“الجوازات” تستعرض أبرز تحولاتها الرقمية في “جيتيكس”

كشفت المديرية العامة للجوازات ضمن مشاركتها في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتيكس 2022 للتقنية في دبي، عن أبرز تحولاتها الرقمية الممثلة في جواز السفر الإلكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين تماشياً مع دعم قيادة المملكة وتوجيهاتها في ظل رؤية 2030.
وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي لـ “أخبار 24″، أن أبرز وأهم الحلول التقنية التي استعرضتها الجوازات ضمن المعرض، وفي مقدمتها جواز السفر الإلكتروني الذي صمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في العالم.
وأوضح أن أبرز ما يتميز به الجواز الإلكتروني هو وجود شريحة إلكترونية تشفر البيانات والصور الشخصية لحامل الجواز بهدف رفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات، مضيفاً أن الجواز تتم قراءته آلياً عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية حول العالم.