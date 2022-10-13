أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 52 رخصةً تعدينيةً جديدةً خلال شهر أغسطس الماضي، تتمثل في 21 رخصة استكشاف، و18 رخصة لمحاجر مواد البناء، و5 رخص فائض خامات معدنية، و3 رخص استغلال، و5 رخص استطلاع.
وأوضح الوزارة أنّ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس وصل إلى 2.1 ألف رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1.3 ألف رخصة، تليها رخص الكشف بـ 558 رخصة، و168 رخصة استغلال، و37 رخصة استطلاع، و29 رخصة فائض خامات معدنية.
واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 511 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 399، ثم المنطقة الشرقية بـ 356، ومنطقة المدينة المنورة بـ 239 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.وفق “أخبار 24”.
وتسعى الوزارة إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.