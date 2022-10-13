“الحكومة الرقمية” تُنظّم النسخة الأولى من “ملتقى الحكومة الرقمية 2022”

تُنظّم هيئة الحكومة الرقمية “ملتقى الحكومة الرقمية 2022” تحت شعار “نحو أفق رقمي واعد” يوم الأربعاء 16 نوفمبر القادم ، بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية محليا ودوليا.
ويهدف الملتقى في نسخته الأولى، إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محلياً ودولياً، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات ومشاركة التجارب، ومناقشة التحديات، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن تنظيم الملتقى يأتي في ضوء مكانة وريادة المملكة رقمياً وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، لمواصلة رحلة التحول الرقمي، وتمكين كافة الجهات الحكومية من رفع كفاءة الخدمات الرقمية.
وبين الصويان أن الملتقى يناقش عدداً من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي والفرص الاستثمارية في القطاع، والتحديات التي تواجه المجتمعات الرقمية في بيئة الأعمال، كما يستعرض أبرز التجارب الناجحة
وأشار إلى أن الملتقى سيشهد إعلان نتائج قياس التحول الرقمي العاشر 2022م الذي يهدف إلى تشجيع وتمكين الجهات الحكومية من تسريع التحول الرقمي وفق معايير تضمن كفاءة وفعالية الخدمات الرقمية، كما سيتم استعراض أبرز المنتجات الحكومية الرقمية وعدد من الإطلاقات الجديدة. وفق “أخبار 24”.
وسيشهد الملتقى عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية.