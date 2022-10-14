ملامح قائمة رينارد للمونديال: مسلسل المعيوف عرض مستمر.. والشباب يفرضون أنفسهم

دخلت استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم، المنعطف الأهم بالإعلان عن القائمة الأولية للاعبين الذين سيدخلون معسكرًا في الإمارات سيخوضون خلاله 5 وديات.
وكان المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، أعلن عن قائمة الأخضر للمعسكر الأخير استعدادًا لنهائيات كأس العالم والتي ضمت 32 لاعبًا سيتم اختيار 26 منهم قبل انطلاقة المونديال يمثلون القائمة النهائية.
وتميزت قائمة “الأخضر” بالمزج بين عناصر الخبرة والشباب، حيث ضمت على مستوى الخبرة العديد من العناصر أبرزهم سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد العويس، ياسر الشهراني، فهد المولد.
الشباب يفرضون أنفسهم
وزخرت قائمة “رينارد” بالعناصر الشابة وهي سمة تعد الأبرز في عمل المدرب الفرنسي منذ توليه قيادة الأخضر، والذي يحرص دائمًا على منح الفرصة للاعبين الشباب.
وضمت القائمة على مستوى الشباب العديد من اللاعبين أبرزهم هيثم عسيري، عبدالله الحمدان، أيمن يحيى، عبدالله رديف.
استمرار مسلسل استبعاد المعيوف
وواصل رينارد استبعاده لحارس الهلال عبدالله المعيوف، رغم المستوى الكبير الذي يقدمه الحارس مع ناديه لترتفع أصوات خلال الفترة الماضية بضرورة عودته إلى المنتخب لا سيما أنه يلعب في ناديه أساسيًا على زميله محمد العويس، الذي يعد الحارس الأساسي للمنتخب.
انضمام العبود
كما شهدت القائمة ضم اللاعب عبدالرحمن العبود ظهير أيمن الاتحاد لأول مرة، وذلك بعد المستوى الكبير الذي يقدمه اللاعب مع فريقه منذ الموسم الماضي، حتى أن عدم تواجده في المعسكرات الماضية أثار جدلًا بين الجماهير حول عدم ضمه.
لاعبون أثاروا الجدل
وأثارت القائمة جدلًا بين الجماهير على مواقع التواصل بسبب تواجد لاعبين أبعدتهم الإصابات أو الإيقافات عن الملاعب لأشهر عديدة من بينهم محمد كنو وفهد المولد وعبدالإله المالكي.
لكن بالنظر إلى فكر المدرب الفرنسي منذ قدومه لتدريب المنتخب فإنه عمد دائمًا على الاعتماد على عناصر معينة بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسجام بين المجموعة، الأمر الذي ساهم في تحقيق المنتخب لنتائج كبيرة خلال تصفيات المونديال التي حسمها من مركز الصدارة. وفق “أخبار 24”.
مدارس أوروبا الشرقية والكاريبي تعد الأخضر لبولندا والمكسيك
وستحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي المعسكر القادم لـ”الأخضر” والذي سينطلق يوم 17 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 10 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 5 مباريات خلال معسكره المقبل يستهلها بمواجهة مقدونيا يوم 22 أكتوبر قبل أن يواجه ألبانيا يوم 26 من الشهر ذاته، وهما مواجهتان تمثلان استعدادًا لمباراة بولندا باعتبارهما من مدارس كرة أوروبا الشرقية.
واستعدادًا لمواجهة المكسيك سيخوض “الأخضر” مواجهة ودية أمام هندوراس يوم 30 أكتوبر، فيما سيواجه بنما يوم 10 نوفمبر، كما سيخوض ودية قبلها أمام منتخب آيسلندا يوم 6 نوفمبر.
ويحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي “رينارد” على الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة القريبة من المنتخبات التي تحل معه في المجموعة الثالثة.
يذكر أن الأخضر سيستهل مشواره في المونديال يوم 22 نوفمبر بمواجهة الأرجنتين، قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.