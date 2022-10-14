طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بينها مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي حائل والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولفت إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون “39 درجة بمكة المكرمة، و37 درجة بالمدينة المنورة، و35 درجة بالرياض وجدة، و37 درجة بالدمام، و26 درجة في أبها”.