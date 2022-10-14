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جديد المحليات > بالفيديو.. مسابقات وفعاليات تنكرية وعروض فوق الخيال بمعرض الأنمي السعودي
14/10/2022   11:32 ص

بالفيديو.. مسابقات وفعاليات تنكرية وعروض فوق الخيال بمعرض الأنمي السعودي

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قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إن معرض الأنمي السعودي سيأتي بمسابقات وفعاليات تنكرية وعروض فوق الخيال ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض 2022.

وكانت نسخة موسم الرياض في عام 2019 قد احتضنت معرض الأنمي السعودي، وستقدم النسخة الجديدة منه عروضا غنائية حية، وفقرات الدي جي، وعروض “الكوزبلاي”، ومسرحا، وألعابا ونشاطات منوعة.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن انطلاق موسم الرياض بنسخته الثالثة في 21 أكتوبر الحالي بالعديد من الفعاليات الجديدة، وذلك تحت شعار “فوق الخيال”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مسابقات وفعاليات تنكرية وعروض فوق الخيال بمعرض الأنمي السعودي

جديد المحليات
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