أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية اسم الدكتور فهد بن مشهور أستاذ مشارك بكلية الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ضمن قائمة الجامعة لأفضل 2% من العلماء حول العالم .
وقال الدكتور فهد بن مشهور لـ”أخبار 24″ إن اسمه أدرج في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء في العالم، وهي قائمة عالمية تستند إلى قاعدة بيانات قوية تضم ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في المجلات الأكاديمية المحكمة.
وأضاف أن القائمة تضم أكثر 2% من العلماء ممن استشهد بأبحاثهم في 22 تخصصاً علمياً، و176 تخصصاً فرعياً، ويعتمد تقييم هذه القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين، موضحاً أن الأبحاث التي نشرت هي في مجال التقنية الصحية.