للتعاون البحثي في صناعة تحلية المياه.. جامعة ” أكسفورد” تستضيف خبراء “التحلية”

استقبلت جامعة أكسفورد خبراء ومختصين من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ لتبادل فرص التعاون والعمل المشترك في المجالات البحثية والابتكارية بمشاركة الشركات المتخصصة ورواد الأعمال.
وبحثت أكسفورد مع “التحلية” بناء علاقة تشاركية مستدامة مُشيدةً بالدور الريادي الذي تلعبه المؤسسة حالياً لرفع الحراك البحثي والابتكاري في مجال التحلية، ودورها المحوري في تعزيز استدامة الأمن المائي.
واستعرض أعضاء من هيئة التدريس بالجامعة والحضور الفرص الواعدة للعمل المشترك في المجال الكهروميكانيكي والكيميائي والحيوي، بالإضافة إلى فرص نمذجة البيانات والتطبيقات العديدة التي تحتاج لخبرات في صناعة التحلية.
وطرحت “التحلية” نظرتها لمستقبل صناعة التحلية وما تم تحقيقه فيها من جودة وكفاءة ومطابقة للمعايير البيئية، والفرص الواعدة لزيادة الكفاءة واستحداث التقنيات ومحاور تركيزها البحثية، بالإضافة إلى فرص الاقتصاد الدائري بما يتقاطع مع قطاعات عديدة من أهمها الصناعية والغذائية والصحية والزراعية، إضافة للاستثمار في مياه الرجيع الملحي واستخراج المعادن الثمينة .وفق “أخبار 24”.
كما تم زيارة معامل أكسفورد للتقنيات الحرارية، ومناقشة فتح آفاق جديدة لبناء الشراكات وتبادل الخبرات المعرفية في مجالات بحثية تعزز فرص الطاقة المتجددة، وزيادة الأثر البيئي الإيجابي للرفع من جدوى المنتجات الثانوية من صناعة التحلية.