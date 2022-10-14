“معاً للتعافي الأخضر”.. الاحتفال بيوم البيئة العربي لمواجهة المخاطر والأزمات

يحتفي العالم العربي في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر من كل عام بـ “يوم البيئة العربي”، والذي يأتي هذا العام 2022 تحت شعار “معاً للتعافي الأخضر”.
وجاء تخصيص يوم البيئة العربي بهدف التوعية بالتحديات والمشاكل البيئية التي تواجه العالم العربي، والسعي إلى تكثيف جهود التعاون العربي المشترك من أجل مواجهة الأزمات والمخاطر التي تهدد النظام البيئي في الدول العربية، والبحث عن حلول حقيقية لهذه المشاكل البيئية المتزايدة على المستوى العالمي والعربي.
يوم عربي للبيئة
بدأت فكرة اختيار يوم البيئة العربي، في تونس عام 1986 م، عندما قرر مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماع لمناقشة المشاكل المتعلقة بالبيئة والمخاطر التي تهددها، وكيفية المحافظة عليها وحماية أنظمة البيئة المختلفة.وفق “أخبار 24”.
وأصدرت الجامعة العربية قراراً بتأسيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وبناءً عليه تم تخصيص يوم 14 أكتوبر من كل عام ليكون يوم البيئة العربي، وتم تخصيصه للحفاظ على البيئة وحمايتها.
جهود المملكة
وتبدي المملكة اهتماماً واسعاً بقضايا البيئة، حيث أطلقت عدة مبادرات بالمشاركة مع جهات الاختصاص للتوعية بالبيئة وأهميتها والدعوة للحفاظ عليها وحمايتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن الهيئة تؤمن أن الحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من رسالتها الإسعافية والإنسانية السامية؛ لما للبيئة من تأثير مباشر وقوي على صحة الإنسان.
وأكد الصوينع أن الفرص التطوعية التي وفرتها الهيئة خلال العامين الحالي والماضي؛ جاءت تحقيقاً لهذا الهدف، حيث شارك المتطوعون في حملات ومبادرات وفرص تطوعية لحماية البيئة، تمثلت في حملات لتنظيف المتنزهات البرية والحدائق العامة والشواطئ، وhلتشجير، ومبادرات تطوعية توعوية.