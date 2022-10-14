نقل اختصاصات تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية من “التجارة” إلى “الصناعة”

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ووجه المجلس بأن تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بها.
كما نص القرار على أن تستمر وزارة التجارة باستقبال طلبات الترخيص إلى حين اكتمال عملية النقل بحسب المدد التي سيُتفق عليها بين وزير التجارة ونظيره بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، على أن يشكل فريق مشترك من كلتا الوزارتين للعمل بشكل مشترك على دراسة الطلبات خلال الفترة الانتقالية واتخاذ التوصيات حيالها، وتصدر التراخيص خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.وفق “أخبار 24”.
وتضمن القرار أن يقوم وزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل، على ألا يخل نقل الاختصاص بالأحكام المتعلقة بالشركات المهنية، ولا باستمرار العمل بجميع الأحكام النظامية والضوابط والتعليمات النافذة ذات الصلة بهذه التراخيص، على أن تراجع وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.