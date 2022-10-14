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جديد المحليات > أمانة جازان تُطلق خدمة دمج وتجزئة الأراضي إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”
14/10/2022   7:03 م

أمانة جازان تُطلق خدمة دمج وتجزئة الأراضي إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”

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أطلقت أمانة منطقة جازان، خدمة إلكترونية لدمج وتجزئة الأراضي السكنية في المخططات المعتمدة، عبر منصة “بلدي”، تحقيقًا لهدف حوكمة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد.

وبينت الأمانة متطلبات الخدمة الإلكترونية، وهي تتمثل في إصدار قرار مساحي الغرض منه تجزئة الأراضي، وصك إلكتروني ساري المفعول محدث من قبل وزارة العدل، ومخطط التجزئة “خدمة تجزئة أرض سكنية” والتعاقد مع مكتب هندسي.

ونوهت بأنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول لمنصة “بلدي”، ثم اختيار القرار المساحي أو إدخال بيانات الصك، يليها اختيار صفة مقدم الطلب، وإدخال رقم الجوال المرتبط بأبشر، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، واختيار المكتب الهندسي المراد تفويضه، مؤكدة أن هذه الخدمة تساهم في تقليل مدة الإنجاز للمستفيدين.وفق “أخبار 24”.

أمانة جازان تُطلق خدمة دمج وتجزئة الأراضي إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”

جديد المحليات
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