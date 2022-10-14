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جديد المحليات > مصادر: مستثمرون سعوديون وأمريكيون يبدون اهتماماً بالاستثمار في “بي إن سبورت”
14/10/2022   7:03 م

مصادر: مستثمرون سعوديون وأمريكيون يبدون اهتماماً بالاستثمار في “بي إن سبورت”

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ذكرت مصادر، أن مجموعة “بي إن سبورت” القطرية اجتذبت اهتمام عدد من المستثمرين من المملكة والولايات المتحدة.

وقالت المصادر، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركات أسهم خاصة أمريكية من بين الأطراف التي أبدت اهتماماً غير رسمي بشركة “بي إن سبورت”.

وأضافت أن المجموعة الإعلامية أفادت بأنها تدرس عدداً من الخيارات الاستراتيجية، غير أنها لم تُدلِ بالمزيد من التعليقات، لافتة إلى أن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى وليس هناك من يقين من أنها ستؤدي إلى أي استثمارات في المجموعة. وفق “أخبار 24”.

مصادر: مستثمرون سعوديون وأمريكيون يبدون اهتماماً بالاستثمار في “بي إن سبورت”

جديد المحليات
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