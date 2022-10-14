موجهة لرواد ورائدات الأعمال.. طرح 180 فرصة استثمارية بمحافظة الدرب

طرحت أمانة منطقة جازان 185 فرصة استثمارية مؤقتة في محافظة الدرب، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” للراغبين في الاستثمار.
وأوضحت الأمانة أن هذه الاستثمارات موجهة لرواد ورائدات الأعمال في 180 موقعاً ممثلة في 30 موقعا في كل من حديقة أبو يحيى، وحديقة مركز ريم، وحديقة شاطئ السميرات وحديقة منشبة والحديقة العامة والمتنزه العام، بالإضافة إلى موقعين لمخيمين بريين وملعب رياضي بمركز ريم، وتأجير حديقة المملكة، وتأجير حديقة المديري.
ودعت الأمانة المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”. وفق “أخبار 24”.