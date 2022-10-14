مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات وارتفاع الوفيات و”التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضا في حالات الإصابة الجديدة، وارتفاع معدل التعافي والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 165 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 26 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 818592 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 149 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 805244 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى ارتفاع معدل حالات الوفاة، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها حالة واحدة عن المسجلة يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9379 حالة وفاة.