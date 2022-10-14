أمين منطقة الرياض يتفقد مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية

وقف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، على سير العمل في حدائق الملك عبدالله العالمية، الواقعة غرب مدينة الرياض، في جولة تفقدية بحضور قيادات الأمانة وفريق عمل المشروع.
واطلع الأمير فيصل على سير المشاريع الضخمة التي تضمها الحدائق حيث تقدمت فيها نسب الإنجاز بشكل متسارع في مددة قصيرة نسبياً، مشيداً باستمرار العمل بالحدائق دون توقف في الأشهر الماضية.
كما رأس في حدائق الملك عبدالله العالمية الاجتماع الدوري باللجنة التوجيهية الخاصة بالإشراف على الحدائق؛ لاستعراض سير العمل في المشروع، ونسب الإنجاز، ولضمان مواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة.
تسارع في نسبة الإنجاز ..
سمو #أمين_منطقة_الرياض الأمير فيصل بن عيّاف يقف في زيارة تفقدية على مشروع #حدائق_الملك_عبدالله_العالمية، ويطّلع على آخر التطورات والإنجازات، بحضور قيادات الأمانة وفريق عمل المشروع. https://t.co/UEN0WkSdQI
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) October 14, 2022
وفق “أخبار 24”.