نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمين منطقة الرياض يتفقد مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية
15/10/2022   12:55 ص

أمين منطقة الرياض يتفقد مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية

+ = -
638

وقف أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، على سير العمل في حدائق الملك عبدالله العالمية، الواقعة غرب مدينة الرياض، في جولة تفقدية بحضور قيادات الأمانة وفريق عمل المشروع.

واطلع الأمير فيصل على سير المشاريع الضخمة التي تضمها الحدائق حيث تقدمت فيها نسب الإنجاز بشكل متسارع في مددة قصيرة نسبياً، مشيداً باستمرار العمل بالحدائق دون توقف في الأشهر الماضية.

كما رأس في حدائق الملك عبدالله العالمية الاجتماع الدوري باللجنة التوجيهية الخاصة بالإشراف على الحدائق؛ لاستعراض سير العمل في المشروع، ونسب الإنجاز، ولضمان مواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة.

بجهد متواصل.. أمين الرياض يطلع على آخر التطورات في مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية

وفق “أخبار 24”.

أمين منطقة الرياض يتفقد مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885232072.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.