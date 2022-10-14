خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي لانتخابه رئيساً لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الجمعة)، برقيتي تهنئة للرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.
وقال الملك سلمان:” يسرنا بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. وفق “أخبار 24”.
متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة للرئيس العراقي، بمناسبة انتخابه رئيساً.