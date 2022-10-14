شاهد .. رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني يتفقد منسوبي القطاع الشرقي

تفقد رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن نايف بن ماجد، جاهزية وحدات ألوية القطاع الشرقي.
وأثنى الفريق الركن ماجد على تضحيات منسوبي القطاع بقوله: “بيض الله وجوهكم.. دائماً نفتخر بكم.. وأنتم فخر للحرس الوطني سواء في الشمال، أو الجنوب، أو الشرق”.
وشملت الجولة لواءَ الأمير محمد بن عبدالرحمن للأمن الخاص، وقوة الواجب عبدالله، ولواء الأمن الخاص الثالث، ولواء التدخل السريع الثالث. وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس الجهاز العسكري قد افتتح المبنى الجديد لوكالة القطاع الشرقي.
افتتاح سمو الفريق الركن #نايف_بن_ماجد رئيس الجهاز العسكري مبنى وكالة القطاع الشرقي، وجولة سموه التفقدية لوحدات وألوية القطاع.#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/IfCyXduH3Q
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) October 14, 2022