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جديد المحليات > خلال 870 جولة رقابية.. “الصناعة” تعاقب 106 منشآت مخالفة في سبتمبر
15/10/2022   12:54 ص

خلال 870 جولة رقابية.. “الصناعة” تعاقب 106 منشآت مخالفة في سبتمبر

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أجرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بوكالة الرقابة التعدينية، 870 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأصدرت الوزارة 106 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 68 عقوبةً لاستغلال الرمل والحصى، و23 لاستغلال خام البحص، و7 لاستغلال رمل السيليكا، و3 لاستغلال خام الذهب، وأصدرت عقوبتين لكل من استغلال مواد الردميات والرخام، وعقوبة واحدة لاستغلال خام الحجر الجيري.

وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة عسير شكلوا النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 29 مخالفة، ثم الشرقية بـ 25، والرياض بـ 24 مخالفة، فيما سجل المخالفون في مكة المكرمة 19، والمدينة المنورة بـ 4، وجازان بـ 3، وسجلت كل من الباحة ونجران مخالفة واحدة. وفق “أخبار 24”.

خلال 870 جولة رقابية.. “الصناعة” تعاقب 106 منشآت مخالفة في سبتمبر

جديد المحليات
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