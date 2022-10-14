سلطت القوات الخاصة للأمن البيئي المشاركة في جناح وزارة الداخلية ضمن معرض جيتيكس 2022 في دبي الضوء على أبرز تقنياتها وآلياتها المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة.
وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي لـ”أخبار 24″، أن القوات مكنت زوارها بالمعرض من تجربة الواقع الافتراضي بالدخول لإحدى المحميات.
وأضاف أن التجربة هدفت لتعريف الزوار على المخالفات البيئية، ومهام القوات التي تشمل المراقبة الأمنية البيئية، والضبط وتحرير المخالفات، والقبض والاستيقاف، والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية، وتقديم الدعم الأمني.
وأشار إلى أن المشاركة في التوعية البيئية تأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأن الممكنات البيئية العديدة ستسهم في تعزيز دور القوات بحماية البيئة كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.