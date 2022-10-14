مسؤول بالخارجية: حاملو تأشيرة “هيّا” يمكنهم أداء العمرة وزيارة المدينة في هذا الموعد

كد مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية، خالد الشمري، اليوم (الجمعة)، أنه يمكن لحاملي بطاقة “هيّا” من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.
ولفت خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” إلى أن هذه التأشيرة مجانية بدون رسوم، ولكن يجب الحصول على تأمين طبي إلزامي من منصة تأشيرة.
وأوضح أن التأشيرة ستكون صالحة لدخول المملكة اعتباراً من 11 نوفمبر المقبل، قبل 10 أيام من بداية بطولة كأس العالم، وحتى اليوم الختامي من البطولة في 18 ديسمبر 2022. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لا يشترط أن يكون حامل التأشيرة قد دخل من دولة قطر، في بطاقة هيا قبل ذلك، مبيناً أن مدة الإقامة لحامل التأشيرة شهران تنتهي في 11 يناير 2023.
فيديو | مساعد مدير عام الإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية خالد الشمري:
يمكن لحاملي بطاقة “هيا” من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2pUHwWtBE9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2022