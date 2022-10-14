“بوليفارد وورلد” تجمع ثقافات 10 دول في مكان واحد بموسم الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن منطقة “بوليفارد وورلد”، ستستضيف ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، وتقدم تجاربها للزوار من خلال المطاعم والأسواق والفنون، إضافة إلى خيارات الغوص تحت الماء، والتحليق في سماء الرياض عبر التلفريك.
وتضم المنطقة الترفيهية 10 دول هي: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا، حيث تتيح تلك الدول لزوار موسم الرياض 2022 استكشاف تجاربها، والتعرف على ثقافاتها في العادات والتقاليد المتنوعة.
وتحتوي منطقة “بوليفارد وورلد” على أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث تتيح لزوارها خيارات ركوب القوارب والغواصات، في بادرة هي الأولى من نوعها في موسم الرياض، إضافة إلى خيارات ترفيهية مميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم. وفق “أخبار 24”.
كما أنها تمنح الزوار تجارب ترفيهية أخرى تتمثل في بوليفارد بير، وديسكفري، ومونوبولي الواقعية، وذا ماونتن، وايريا15، ونينجا ووريورز، وفان زون المخصصة للأطفال واحتياجاتهم من الألعاب والخيارات الترفيهية المتنوعة.