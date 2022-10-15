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جديد المحليات > “ونتر وندر لاند” تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج وألعاب جديدة
15/10/2022   10:08 ص

“ونتر وندر لاند” تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج وألعاب جديدة

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عودة منطقة “ونتر وندر لاند” إلى موسم الرياض هذا العام بأكبر حلبة تزلج في المنطقة و5 ألعاب جديدة.

وأوضح آل الشيخ، أن منطقة “ونتر وندر لاند” تحتوي على أكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة لجميع الأعمار، إضافة إلى أكثر من 18 لعبة مخصصة للأطفال وعدد من الخيارات الترفيهية المتنوعة.

وأضاف أن منطقة “فان فستيفال” التي تعيش أول مواسمها هذا العام تضم 8 شاشات كبيرة لعرض مباريات كأس العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف متفرج للمباراة الواحدة.

ولفت إلى أن “فان فاستيفال” تضم معرضاً عالمياً للاعب مارادونا، ومعرضاً آخر لنادي نيوكاسل الإنجليزي، إلى جانب علامات تجارية رياضية عالمية وتجارب ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس العالم لمختلف الأعمار. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أنه سيتم إقامة مهرجانات أسبوعية تعكس ثقافات 7 دول في حديقة السويدي تضم عروضاً متجولة وتجارب تفاعلية متنوعة، ومجموعة من الفعاليات المتنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

"ونتر وندر لاند" تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج وألعاب جديدة

"ونتر وندر لاند" تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج وألعاب جديدة

"ونتر وندر لاند" تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج وألعاب جديدة

“ونتر وندر لاند” تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج وألعاب جديدة

جديد المحليات
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