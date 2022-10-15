دياز يعتمد على “الدوسري” في مركز الظهير أمام الطائي

كشفت مصادر صحفية أن مدرب الهلال، الأرجنتيي رامون دياز، قرر الاعتماد على ناصر الدوسري في مركز الظهير الأيسر، ومصعب الجوير في محور الارتكاز أمام الطائي، مساء الجمعة، بالجولة الثامة بدوري روشن.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن البرازيلي ماتيوس بيريرا سيكون على دكة البدلاء، ولن يشارك كأساسي بعد تعافيه من الإصابة وضمه للقائمة.
وغادرت بعثة فريق الهلال، مساء الجمعة، إلى حائل استعدادًا لمواجهة الطائي، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.
واختتم فريق الهلال، مساء الجمعة، تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره الطائي، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وفرض مدرب الهلال رامون دياز مناورة على كامل الملعب.