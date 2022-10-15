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رياضة > الشمراني: ممكن أن أصبح رئيس نادٍ.. وأنا أكثر خبرة من رؤساء الأندية الحاليين
15/10/2022   10:07 ص

الشمراني: ممكن أن أصبح رئيس نادٍ.. وأنا أكثر خبرة من رؤساء الأندية الحاليين

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أكد لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق ناصر الشمراني، أنه ربما يصبح رئيسًا لأحد الأندية السعودية مستقبلاً.

وقال الشمراني في تصريحات لقناة “SSC”: “ممكن أن أصبح رئيس نادٍ، فأنا لا أقل عن الرؤساء الحاليين أنا أكثر منهم خبرة”.

وأضاف: “كل الأندية التي لعبت فيها رؤساء الأندية يتدخلون بتشكيلة الفريق و”يحلف” على المدرب”.

وتابع: “جماهير الشباب كانت قليلة خلال الأعوام الماضية، والآن زادت مقارنة بعام 2005.

وواصل: “رقمي كهداف في الدوري لن ينكسر، كلهم لاعبون كبار، قلتها قبل 10 أعوام، وكنت صاحي من النوم وأيضًا لم يكسر الرقم بعد هذه الفترة، و17 عامًا وأنا أتحدى المهاجمين الأجانب بمفردي، ولم أكن سعيدًا بعد فوزي بأفضل لاعب في آسيا بسبب خسارة لقب دوري الأبطال”. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “المهاجمون المتواجدون في المنتخب مكملين ولا أحد منهم يسد الخانة، ما في مهاجمين لأن ما في خامة تقول عنها هداف، فراس البريكان أفضل هداف محلي حاليًا”.

الشمراني: ممكن أن أصبح رئيس نادٍ.. وأنا أكثر خبرة من رؤساء الأندية الحاليين

رياضة
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