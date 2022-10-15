راحة للاعبي الهلال لمدة 27 يومًا

قرر مدرب الهلال رامون دياز منح اللاعبين إجازة 27 يومًا، تبدا مع نهاية مباراة الطائي، وسوف يعود الفريق للتدريبات يوم 12 نوفمبر المقبل.
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع فترة التوقف التي يبدأ المنتخب السعودي فيها معسكره الإعدادي استعدادًا لبطولة كأس العالم بقطر.
وغادرت بعثة فريق الهلال، مساء الجمعة، إلى حائل استعدادًا لمواجهة الطائي، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن. وفق “أخبار 24”.
واختتم فريق الهلال، مساء الجمعة، تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره الطائي، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وفرض مدرب الهلال رامون دياز مناورة على كامل الملعب.