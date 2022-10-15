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رياضة > بالفيديو.. البلطان: سيأتي يوم ونفوز على الهلال.. ونحن ضد قانون استبعاد الأجنبي الثامن
15/10/2022   10:07 ص

بالفيديو.. البلطان: سيأتي يوم ونفوز على الهلال.. ونحن ضد قانون استبعاد الأجنبي الثامن

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أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، أن عدم فوز فريقه أمام الهلال في الجولة الماضية للدوري أمر مخيب.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ديربي الرياض بين الهلال والشباب التي أقيمت في الجولة السابعة بدوري روشن.

وقال البلطان، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “شيء مخيب أننا لم نكسر سلسلة فوز الهلال، وسيأتي يوم نفوز عليهم”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “يجب الحذر من الهلال ومن لا يحذرهم فهو غير رياضي، نعتبر الديربي مع الهلال ديربي الأخلاق الطيبة”.

وتابع: “نحن ضد قانون استبعاد الأجنبي الثامن، وبعد كأس العالم يجب أن يلغي هذا القرار”.

بالفيديو.. البلطان: سيأتي يوم ونفوز على الهلال.. ونحن ضد قانون استبعاد الأجنبي الثامن

رياضة
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