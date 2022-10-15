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رياضة > بالفيديو.. سوبر هاتريك “شوخان ” يقود الهلال للفوز على الشباب برباعية بالدوري الممتاز للسيدات
15/10/2022   10:07 ص

بالفيديو.. سوبر هاتريك “شوخان ” يقود الهلال للفوز على الشباب برباعية بالدوري الممتاز للسيدات

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فاز فريق الهلال للسيدات على نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات.

وجاءت أهداف الهلال الأربعة عن طريق اللاعبة العراقية شوخان، بينما حملت ثنائية الشباب توقيع داليا عادل ومنى.

وبتلك النتيجة، حصد الهلال أول ثلاث نقاط في مشواره ليحتل المركز الثاني متأخرًا بفارق الأهداف عن النصر المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، في حين بقي الشباب من دون رصيد في المركز السادس. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره اليمامة، الجمعة، على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يواجه الشباب النصر.

فريق الهلال للسيدات

فريق الهلال للسيدات

فريق الهلال للسيدات

بالفيديو.. سوبر هاتريك “شوخان ” يقود الهلال للفوز على الشباب برباعية بالدوري الممتاز للسيدات

رياضة
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