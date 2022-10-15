أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية 5 باحثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن قائمتها السنوية لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً في مختلف التخصصات.
وضمت القائمة: الدكتور رفيق شودري من كلية الهندسة، والدكتور الراحل هشام الدسوقي من كلية الهندسة، والدكتور كمال عبدالجواد برادة من كلية العلوم، والدكتور أحمد الخياط من كلية العلوم، والدكتور قيصر عباس من كلية علوم الحاسب والمعلومات.
وجرى اختيار هؤلاء الباحثين من بين أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من 149 دولة تشمل جميع التخصصات العلمية طبقًا لتصنيف الجامعة الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العامري، أن الجامعة خصصت خلال السنوات الماضية برامج متخصصة، ومبادرات نوعية ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية؛ لتحقيق مستهدفات البحث العلمي والابتكار، وتحسين تصنيف المملكة ضمن مؤشر التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن الجامعة تحظى بدعم القيادة التي تولي البحث العلمي عناية خاصة، لكونه ركيزة أساسية للنجاح والريادة، وضرورة مجتمعية وتنموية لتحويلها إلى منتجات معرفية تخدم تنمية الاقتصاد المعرفي.