بدء إزالة آخر الأحياء العشوائية بجدة ليصبح عدد المُزال 32 حياً

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة اليوم (السبت) بدء أعمال الإزالة بحي “أم السلم وكيلو14” والتي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.
ودعت اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، ومنها، صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، ورقم آيبان الحساب البنكي واسم المالك رباعي ورقم بطاقة الاحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF.
وتضمنت المستندات كذلك، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء – الماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى. وفق “أخبار 24”.
وأكدت اللجنة استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء ، والتي تتمثل في خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.