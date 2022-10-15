خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى غداً

يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غداً الأحد عبر الاتصال المرئي، الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ، إن خادم الحرمين سيتناول في خطابه السياستين الداخلية والخارجية للدولة.
وأكد أنَّ الخطاب الملكي السنوي هو مصدر اعتزاز لمجلس الشورى ومناسبة يتطلع لها كلَّ عام؛ للاستماع إلى الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين، وما تحمله من مضامين ورسائل مهمة، تُجدِّدُ المسيرة الشورية وتعزِّزُ مِنهاج عمل المجلس في مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته.
وأضاف أنَّ المجلس يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من خلال دعمهما المستمر والمتواصل للمجلس، ما يؤكد ثقة القيادة الرشيدة في مجلس الشورى ودوره كشريك في صناعة القرار، بوصفه بيت خبرة في تعزيز عمل أجهزة الدولة ومحطة مهمة في سَنِّ الأنظمة والتشريعات. وفق “أخبار 24”.
وقال إن مجلس الشورى -خلال سنته الثانية- عمل من خلال لجانه المتخصصة الخمس عشرة على اللقاء بالمسؤولين ومناقشتهم في مضمون تقارير الأداء السنوية لأجهزتهم، وتلَمُّس ما تحمله تقاريرها من تحدياتٍ تتطلب تضمينها توصيات اللجنة؛ لتكون بعد ذلك قراراً يُصدره المجلس”.
واستعرض، ما تحقق للمجلس خلال أعمال السنة الثانية من دورة المجلس الثامنة، حيث عقد فيها المجلس 53 جلسة، أصدر خلالها 396 قرارًا، وناقش خلالها 210 من تقارير الأجهزة الحكومية، وأصدر بشأنها قراراته بعد تمعّن ودراسة.
وأوضح أنَّ السنة الثانية من الدورة الحالية حملت إنجازات تتعلق بالدبلوماسيةِ البرلمانيةِ منْ خلالِ تنفيذِ أكثرَ منْ 34 مشاركةً وزيارةً رسمية، كما عقدت لجان الصداقة البرلمانية 44 اجتماعاً مع نظيراتها في المجالس البرلمانية أو الدبلوماسيين في المملكة، وذلك دعماً للجهود، وإيضاحاً لوجهة نظر المملكة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.