“الحياة الفطرية” توضح حقيقة الفيديو المتداول لكائن غريب بمنتزه المربع بأحد رفيدة

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة الفيديو المتداول للكائن الذي ظهر بمتنزه المربع بأحد رفيدة.
وقال المركز إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر فيه حيوان غريب، فقد تم إرسال فريق ميداني للوقوف على حقيقة الأمر، وقد تبين له أن الكائن أحد الكلاب السائبة.
وأكد المركز أنه يتابع كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع ذلك بصورة فورية، داعياً الجميع لتحري الدقة في النشر والرجوع إلى المركز في الحالات المتعلقة بالحياة الفطرية والإبلاغ عنها عبر منصة “فطري” أو عبر التواصل من خلال المنصات الإعلامية للمركز. وفق “أخبار 24”.