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جديد المحليات > صور جوية تعكس الوجه الجمالي لشاطئ “الهرابة” في تبوك
15/10/2022   9:22 م

صور جوية تعكس الوجه الجمالي لشاطئ “الهرابة” في تبوك

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تتميز سواحل محافظة الوجه بمنطقة تبوك بطبيعة جغرافية جاذبة للسياحة؛ نظراً لما تتمتع به من مناخ معتدل طيلة أيام العام، واحتوائها على شعب مرجانية وصخور ورمال ذات ألوان متنوعة، فضلاً عن صفاء مياه بحرها.

وأظهرت صور نشرتها “واس”، شاطئ الهرابة الواقع جنوب مدينة الوجه، الذي يتميز برماله ونخيله، ويعد مرتكز الجمال في رؤية جزيرتي “الظهرة والمردونة”.

ويتسم الشاطئ بعناصر جذب لهواة الغطس حيث اكتشاف الأعماق، وفرصة للباحثين عن صيد الأسماك؛ لصفاء مياهه وتنوع ألوان الشعاب المرجانية وسط أعماقه؛ مما جعله مقصداً سياحياً مميزاً خاصة في فصل الشتاء.

 شاطئ الهرابة

شاطئ الهرابة

شاطئ الهرابة

شاطئ الهرابة

شاطئ الهرابة

شاطئ الهرابة

شاطئ الهرابة

وفق “أخبار 24”.

صور جوية تعكس الوجه الجمالي لشاطئ “الهرابة” في تبوك

جديد المحليات
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