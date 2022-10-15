بالفيديو والصور.. البليهي يصعد بالهلال لوصافة “دوري روشن” بفوز قاتل أمام الطائي

خطف فريق الهلال فوزًا قاتلاً خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم السبت بنظيره الطائي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن بثلاثية مقابل هدفين.
وتقدم نادي الهلال بعد مرور 39 دقيقة من عمر اللقاء بهدف سجله لاعبه إيغالو قبل أن يضيف ديلجاو الهدف الثاني في الدقيقة 50 قبل أن يرد الطائي بهدفين في الدقيقتين عن طريق مبينزا وأمير سعيود في الدقيقتين 57 و64 على التوالي، قبل أن يخطف البليهي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 90.
ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 17 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة 15 في المركز الخامس.
وإليكم ملخصا بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ الهلال المباراة مسيطرًا على الكرة فسدد لاعبه ناصر الدوسري كرة ضعيفة أمسك بها حارس الطائي في الدقيقة 4.
وسدد زميله كويلار في الدقيقة 5 كرة ضعيفة أخرى تصدى لها حارس مرمى الطائي.
وردّ لاعب الطائي أمير سعيود بتسديدة في الدقيقة 7 مرت بعيدة عن المرمى.
وسدد لاعب الهلال جانغ هيون سو كرة في الدقيقة 14 تصدى لها حارس مرمى الطائي.
وسدد لاعب الهلال سعود عبدالحميد كرة في الدقيقة 17 مرت بجوار المرمى ثم سدد زميله ناصر الدوسري كرة في الدقيقة 19 أبعدها الدفاع.
ودفع المدير الفني للطائي في الدقيقة 21 باللاعب نواف القميري بدلاً من حسين قاسم لإصابة الأخير.
وأرسل لاعب الهلال سعود عبدالحميد في الدقيقة 22 تمريرة لزميله موسى ماريغا الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها دفاع الطائي وأبعدها لركنية. وفق “أخبار 24”.
وأشهر حكم المباراة بعد مرور 35 دقيقة بطاقة صفراء للاعب الطائي كولينز فاي بعد خطأ مع مدافع الهلال جانغ هيون سو.
وافتتح نادي الهلال التسجيل في الدقيقة 39 بهدف سجله لاعبه موسى ماريجا.
وسدد لاعب فريق الهلال كاريلو كرة في الدقيقة 44 تصدى لها حارس مرمى الطائي.
وردّ الطائي في الدقيقة 45 بهجمة خطيرة ولكن تسديدة مبينزا علت العارضة.
#الهلال يكسب #الطائي في مباراة مثيرة (3-2)🔥✅
📺 شاهد الأهداف الخمسة ⚽️ pic.twitter.com/dhK7jO2MYC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 15, 2022