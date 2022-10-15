قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم (السبت)، إن منطقتي المربع وسوق الزل سيضمان مطاعم عالمية وعروضاً شعبية، في تجربة فوق الخيال.
وأوضح أن منطقة المربع سوف تحتوي على تجربة جديدة لاستقبال الزوار من خلال المتحف الوطني، وتقديمها عروضاً موسيقية وفنية راقية في الساحات الخارجية، إضافة إلى الحديقة المضيئة بشكلها الجديد، و8 مطاعم ومقهيين عالميين.
وأضاف أن منطقة سوق الزل ستضم عروضاً ضوئية على المباني، ورسامين جيرافيتي سعوديين، وكذلك ستحتوي على عروض شعبية أسبوعية.
يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن انطلاق موسم الرياض بنسخته الثالثة في 21 أكتوبر الحالي بالعديد من الفعاليات الجديدة؛ وذلك تحت شعار “فوق الخيال”. وفق “أخبار 24”.
كما يطلق موسم الرياض أيضاً المنطقة الجديدة “ايماجينيشن بارك” لتكون وجهة فوق الخيال، بـ4 تجارب تفاعلية مستوحاة من أشهر المسلسلات ومعارض للأفلام ومناطق مخصصة لهواة السيارات.