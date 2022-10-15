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جديد المحليات > “سكني”: 130 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال الـ9 أشهر الماضية
15/10/2022   9:22 م

“سكني”: 130 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال الـ9 أشهر الماضية

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أعلن برنامج “سكني” أن أكثر من 130.4 ألف أسرة سعودية سكنت في مسكنها الأول منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح البرنامج أن أكثر من 113 ألف أسرة سعودية استفادت من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، خلال نفس الفترة.

وأوضح “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 12 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر نحو 13 ألف أسرة سعودية. وفق “أخبار 24”.

ووصل عدد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة المضافة: باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.

وأشار إلى أن إتاحة هذه الخيارات تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية توفير الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلها.

"سكني": 130 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال الـ9 أشهر الماضية

“سكني”: 130 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول خلال الـ9 أشهر الماضية

جديد المحليات
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