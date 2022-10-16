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جديد المحليات > “الصندوق العقاري”: يمكن زيادة مدة القرض العقاري المدعوم إلى 25 سنة
16/10/2022   7:13 ص

“الصندوق العقاري”: يمكن زيادة مدة القرض العقاري المدعوم إلى 25 سنة

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أكد صندوق التنمية العقارية، أنه يجرى دعم المُستفيد من القرض العقاري لمدة 20 سنة بحد أقصى، لكن في حال رغبته بزيادة المدة يتحمل المُستفيد أرباح المدة الإضافية التي تزيد على 20 سنة إلى 25 سنة كحد أقصى.

وبيّن الصندوق، أن خيارات القرض العقاري “التمويل المدعوم” تتضمن منتج الوحدات الجاهزة من السوق، ومنتج الوحدات الجاهزة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنتج البيع على الخارطة، ومنتج البناء الذاتي.

ونوه إلى أنه جرى تعليق الإعفاءات والخصومات مؤقتاً، نظراً لصدور تنظيم جديد للإعفاءات والخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر لاحقاً. وفق “أخبار 24”.

“الصندوق العقاري”: يمكن زيادة مدة القرض العقاري المدعوم إلى 25 سنة

جديد المحليات
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