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جديد المحليات > “الوطنية للإسكان” تسلم 34 مشروعاً بأكثر من 10 آلاف وحدة
16/10/2022   7:13 ص

“الوطنية للإسكان” تسلم 34 مشروعاً بأكثر من 10 آلاف وحدة

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” أمس (السبت)، عن تسليم 34 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطورين العقاريين ليصل إجمالي التسليمات منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي إلى أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية تم تسليمها.

وأوضحت الشركة أنها سلمت أكثر من 800 أسرة مسكنها الأول خلال شهر سبتمبر من العام الحالي؛ وذلك في 6 مدن حول المملكة هي : الرياض، وجدة، والدمام، والطائف، وخميس مشيط، بالإضافة إلى مكة المكرمة.

وتهدف الوطنية للإسكان إلى زيادة المعروض العقاري، بخيارات سكنية متنوعة؛ وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر إلى 70 %. وفق “أخبار 24”.

“الوطنية للإسكان” تسلم 34 مشروعاً بأكثر من 10 آلاف وحدة

جديد المحليات
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