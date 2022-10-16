بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل رئيس جنوب أفريقيا ويشهدان توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (السبت)، في قصر السلام بجدة، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الرئيس سيريل رامافوزا؛ حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية.
وعقد ولي العهد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس سيريل، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات.
وشهد ولي العهد ورئيس جنوب أفريقيا، مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين.
وجرى التوقيع على اتفاقية تعاون بين المملكة وجنوب أفريقيا في مجال النقل البحري بين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ووزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا، إلى جانب برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ومكتب المواصفات الجنوب أفريقي (SAB).
كما جرى التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب أفريقيا الحكومية، وكذلك بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة لجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال اختصاصاتهما.
وتضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك، وأخرى للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي، وكذلك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة. وفق “أخبار 24”.
وشملت مذكرات التفاهم أيضاً، مذكرة تفاهم في مجال الاستحواذ العسكري، ومشروع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة تأمين ائتمان الصادرات في جنوب أفريقيا، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن للتعاون في مجالات علوم الأرض، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومجلس العلوم الجيولوجية للتعاون في مجلات علوم الأرض.
وكان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا قد وصل إلى جدة (الجمعة)، واستقبله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والوزير المرافق وزير السياحة أحمد الخطيب.
#ولي_العهد يستقبل رئيس جمهورية #جنوب_أفريقيا ويقيم له مراسم استقبال رسمية#رئيس_جنوب_أفريقيا_في_جدة https://t.co/4thuLkseCn pic.twitter.com/WjoGMM4pV4
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 15, 2022
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 15, 2022
#ولي_العهد ورئيس #جنوب_أفريقيا يشهدان مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائيةhttps://t.co/OUWoyPN1gh pic.twitter.com/Uk0Uc1Wq0c
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 15, 2022