قدم فريق الصقور السعودية عروضا جوية متنوعة خلال مشاركته في حفل افتتاح المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في جمهورية تونس.
وأظهر مقطع فيديو فريق الصقور السعودية وهو يرسم تشكيلات متنوعة في سماء مطار النفيضة الدولي بمدينة الحمامات التونسية، وذلك بحضور المشاركين في المعرض، وسفير المملكة لدى تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر، ونائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء طيار ركن طلال الغامدي.
يذكر أن فريق الصقور شارك منذ تأسيسه في تقديم الكثير من الاستعراضات الجوية داخلياً وخارجياً، وحقق الفريق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.
قدم فريق #الصقور_السعودية استعراضًا جويًا في حفل افتتاح المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في جمهورية #تونس، وذلك بحضورسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقرو نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي. pic.twitter.com/4m1TigLBGh
— Saudi Hawks الصقور السعودية (@saudihawks) October 15, 2022
وفق “أخبار24”.