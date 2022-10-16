“زين” تعلن نقل ملكية إحدى شركاتها لصندوق الاستثمارات.. وتوقعات بمكاسب تصل إلى 1.1 مليار ريال

كشفت شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” عن آخر تطورات موافقة مجلس إدارة زين على العروض المقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج “زين السعودية“.
وأعلنت “زين السعودية” نقل ملكية إحدى شركاتها التابعة “زين للأعمال المحدودة” إلى صندوق الاستثمارات العامة وذلك بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف ريال، وقام صندوق الاستثمارات العامة بتعديل اسم الشركة من “زين للأعمال المحدودة” إلى شركة لتيس الذهبية للاستثمار “لتيس الذهبية”.
ووقعت “زين السعودية” مع “لتيس الذهبية” اتفاقية شراء الأصول والتي سيتم من خلالها نقل ملكية ما لا يقل عن 8069 برجاً من “زين السعودية” إلى “لتيس الذهبية” وذلك بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 3 مليار ريال.
وستحصل “زين” بموجب اتفاقية شراء الأصول على مبلغ 2.4 مليار ريال، بالإضافة إلى حصة ملكية في “لتيس الذهبية” تبلغ 20% من رأس مال “لتيس الذهبية” وذلك حين تحقيق “الإتمام المالي” وفقاً لاتفاقية شراء الأصول.
ووقعت “زين السعودية” اتفاقية شركاء مع كل من صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد آل سعود وشركة سلطان القابضة و”لتيس الذهبية” بشأن “لتيس الذهبية”، حيث تكون ملكية صندوق الاستثمارات العامة في “لتيس الذهبية” بنسبة 60%، و”زين السعودية” بنسبة 20%، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بنسبة 10%، وشركة سلطان القابضة بنسبة 10%.
وحسب اتفاقية شراء الأصول، يتحقق “الإتمام المالي” عند استيفاء جميع الاشتراطات النظامية، ونقل ما لا يقل عن 3 آلاف برج من أصل 8,069 لملكية “لتيس الذهبية” وحينها سيبدأ العمل بأحكام اتفاقيات شراء الأصول واتفاقية الشركاء الموقعة.
وحسب اتفاقية شراء الأصول، سيبدأ نقل الأبراج على دفعات، على أن يتم نقل 8,069 برجاً على الأقل خلال مدة لا تزيد على 18 شهراً من “الإتمام المالي”. وفق “أخبار 24”.
وتوقعت الشركة أن تؤدي هذه الصفقة إلى مكاسب تصل إلى 1.1 مليار ريال ناتجة عن نقل ملكية الأبراج خلال الثمانية عشر شهرًا التالية للإتمام المالي.