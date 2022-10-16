عُرض بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، نسخة طبق الأصل من حذاء النبي الكريم محمد ﷺ، وذلك ضمن فعاليات معرض “الهجرة على خُطى الرسول ﷺ”.
تم صنع نسخة الحذاء من قبل حرفيين من الأندلس، وهي طبق الأصل من النعل الأصلي في القرن 13 الميلادي، وفقاً لرواية عالم الحديث المغربي ابن عساكر 1287م.
وقال مدير “إثراء” عبدالله الراشد إن “الهجرة على خُطى الرسول ﷺ” مشروع نوعي متكامل، يتم تقديمه بأسلوب معاصر، وبطريقة استثنائية وغير مسبوقة، من خلال معرض عالمي متنقل، يضم مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية، صُممت بدقة بواسطة خبراء محليين وعالميين.
وأضاف أن المعرض يضم مجموعة من القطع الأثرية من منسوجات ومخطوطات ومقتنيات، تعكس ثراء الحضارة الإسلامية، مبيناً أن المركز عكف على إعداد وتصميم المعرض لمدة 3 سنوات، بمساعدة أكثر من 70 باحثًا وفنانًا.
يذكر أن المعرض انطلق مطلع السنة الهجرية، بحضور مسؤولين وباحثين في الفن والتاريخ الإسلامي، ومثقفين وضيوف من مختلف دول العالم، ويستمر المعرض لمدة 9 شهور، ثم ينتقل إلى كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، ثم إلى عدد من مدن العالم. وفق”أخبار 24″.