"سعود الطبية" تنقذ حياة مقيم اخترق جسده 3 أسياخ من الحديد

نجح فريق طبي بقسم الجراحة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، في إنقاذ حياة مقيم أصيب إصابة بالغة نتيجة سقوطه على عدد من الأسياخ الحديدية.
وأوضحت استشاري جراحة الحوادث والإصابات في المدينة الطبية الجامعية الدكتورة نورة السبيعي، أن المقيم وصل لقسم الطوارئ بعد تعرضه لاختراق 3 أسياخ لجسده واستقرت في أماكن حرجة، وبعد الفحص السريري وإجراء الأشعة الصوتية والسينية اللازمة تم نقله مباشرةً لغرفة العمليات خلال 20 دقيقة من وصوله.
وأبانت أن السيخ الأول اخترق الجزء الأيمن من منطقة الفخذ بمحاذاة الشريان والوريد الفخذي الفرعي والأساسي مع منطقة البطن بمحاذاة الشرايين الحرقفية الكبرى وصولاً إلى شرايين الكلية اليمنى واستقر بمحاذاة الاثنى عشر نتج عنه إصابة طفيفة في الاثنى عشر، فيما اخترق السيخ الثاني منطقة البطن السفلى تحت السرة مما أدى إلى إصابة الأمعاء الدقيقة في 4 مناطق واستقر في الجزء العلوي من المعدة بعد اختراق الجدار الخلفي والأمامي للمعدة، أما السيخ الثالث فتبين أنه اخترق الحوض من الجهة اليسرى مما أدى إلى كسر مضاعف في تلك الجهة من الحوض واستقر بمحاذاة العمود الفقري دون اختراقه.
وأشارت إلى أن السيخ الأول تم استخراجه بعد السيطرة على الشرايين الكبرى، أما السيخين الآخرين فقد تم إزالتهما بعناية شديدة كي لا يؤثر على الأعضاء المحيطة بالمنطقة المصابة مع ترميم الأعضاء المتأثرة جراء هذه الإصابة. وفق “أخبار 24”.