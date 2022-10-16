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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” والوفيات
16/10/2022   12:36 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” والوفيات

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، انخفاضا في حالات الإصابة الجديدة، والتعافي وانخفاض الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 818731 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، حيث تم تسجيل 110 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 805354 حالة.

ولفتت إلى انخفاض معدل حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9380 حالة وفاة.

وأشارت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة، حيث خرجت 7 حالات جديدة من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 36 حالة. وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” والوفيات

جديد المحليات
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