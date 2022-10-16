لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. المملكة تستضيف المنتدى الخليجي لرواد الأعمال

تستضيف العاصمة الرياض )الثلاثاء( المقبل أعمال المنتدى الخليجي لرواد الأعمال بنسخته الثالثة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، ومشاركة العديد من رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويستهدف المنتدى رواد الأعمال الخليجيين والجهات الداعمة، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والجهات التمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع خليجيًا، وتبادل الخبرات، والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة والبدائل، وتشجيع الابتكار.
وتتضمن فعاليات المنتدى عدة لقاءات وجلسات، منها تجربة دول المجلس في حاضنات الأعمال، إضافة إلى عمل زيارات وجولات ميدانية يتعرف خلالها المشاركون على معالم البيئة الريادية في المملكة، وبرنامج متكامل لرواد الأعمال يشمل جلسات حوارية وورش عمل وحلقات نقاش. وفق “أخبار 24”.