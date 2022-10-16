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جديد المحليات > انطلاق مزاد اللوحات المميزة عبر منصة “أبشر”.. وهذه أبرزها
16/10/2022   6:26 م

انطلاق مزاد اللوحات المميزة عبر منصة “أبشر”.. وهذه أبرزها

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انطلق اليوم (الأحد)، مزاد اللوحات الإلكتروني الذي تقيمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة “أبشر”؛ لتمكين الراغبين من شراء اللوحات المميزة.

وأوضحت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى الأربعاء المقبل 19 أكتوبر الجاري، ويتضمن لوحات لمركبات متنوعة خصوصية، ونقل خاص، ودراجات نارية.

وأبانت أن أبرز اللوحات كانت خصوصي (س ى م 9)، و(د ه ه 3000)، و( ك أ م 22)، و(ر ا ر 4000)، ونقل خاص (ب ص ل 4444)، و(ب س ح 2000)، ودراجات نارية ( م ر 222)، و(ب ص 400). وفق “أخبار 24”.

ويمكن المشاركة في المزاد من خلال الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار المرور، وأخيراً خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني

انطلاق مزاد اللوحات المميزة عبر منصة “أبشر”.. وهذه أبرزها

جديد المحليات
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