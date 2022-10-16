“نور الرياض 2022” تنطلق في نوفمبر بمشاركة 100 فنان من 40 دولة

تنطلق “احتفالية نور الرياض 2022” في نسختها الثانية، في الثالث من نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين، ينتمون لأكثر من 40 دولة حول العالم، و34% منهم سعوديون.
وتقام الاحتفالية تحت شعار “نحلم بآفاق جديدة”، وتستمر لمدة 17 يوماً، وهي أحد برامج “الرياض آرت” ضمن مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.
وتضم الاحتفالية معرضاً مصاحباً يقام تحت عنوان: “من الشُعاع إلى الشغف” في “منطقة جاكس” بالدرعية، لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 8 ربيع الآخر 1444هـ حتى 13 رجب 1444هـ (3 نوفمبر 2022م إلى 4 فبراير 2023م)، ويقدم لزوّاره رحلة فنية للتحوّل الضوئي الإبداعي في الماضي والمستقبل.
وأوضح وزير الثقافة رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج “الرياض آرت”، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن “احتفالية نور الرياض” تُعد احتفالًا سنويًا يهدف إلى دعم الإبداع واحتضان المواهب الوطنية والعالمية في هذا المجال، وإيجاد فرص ملهمة للفنانين السعوديين.
وأبان أن احتفالية هذا العام تتميز بزيادة عدد الفنانين المشاركين فيها، وزيادة وتنّوع الأعمال الفنية والإبداعية المشاركة فيها، وبانتشارها الأكبر من حيث عدد المواقع بواقع أكثر من ثلاثة أضعاف، إضافة إلى زيادة عدد الفعاليات المصاحبة للاحتفالية، والشراكات والبرامج المجتمعية التي تشتمل عليها.
وأبان أن الاحتفالية تقدّم تجارب إبداعية مختلفة في 40 موقعاً تتوزع في مختلف أرجاء العاصمة، تشتمل على أعمال فنية متنوّعة بوسائل الضوء الإبداعي، ومجسمات ضوئية، وأكثر من 500 فعالية مختلفة، تضم ندوات فنيّة وثقافية، وورش عمل يقدّمها خبراء في هذا المجال، يعقد بعضها حضورياً، والأخرى “افتراضياً” من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج “الرياض آرت” وتطبيق البرنامج على الهواتف المحمولة. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل تنظيم جولات حيّة بين مواقع الأعمال الفنية، ومجموعة من الأنشطة العائلية، مع إتاحة الفرصة لأبناء وبنات الوطن للتطوع في الاحتفالية عبر “برنامج التطوع المجتمعي” الذي يساهم في تعزيز تجربة المشاركين في البرنامج في ممارسة الأنشطة الميدانية في أحد أكبر احتفالات العالم في مجال فنون الضوء.