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جديد المحليات > الدفاع المدني يوضح أهمية “منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ” وآلية عملها
16/10/2022   6:27 م

الدفاع المدني يوضح أهمية “منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ” وآلية عملها

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أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، هي من وسائل الانذار، يتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية عن الحالات الطارئة الى أجهزة الجوال المرتبطة بشبكات الجوال.

وأشارت المديرية إلى أن الرسائل التحذيرية التي ترسلها المنصة تكون مصحوبة بنغمة مميزة عالية واهتزازات لتحذير السكان واتخاذ الإجراء والتصرف المناسب تجاه الحالة الطارئة.

وأكدت أهمية المنصة وما تهدف إليه في حماية الأرواح والممتلكات والمخاطر، وموثوقية وسرعة إيصال الرسائل التحذيرية للأجهزة المتنقلة، وتعزيز فاعلية وسائل الإنذار المبكر في حالات الطوارئ.وفق “أخبار 24”.

وبينت المديرية أن الإنذار يتم عبر استخدام تقنية البث الخلوي لتغيير مفهوم وسائل الإنذار التقليدية من خلال رفع كفاءة الأداء والتشغيل.

الدفاع المدني يوضح أهمية "منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ" وآلية عملها

الدفاع المدني يوضح أهمية "منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ" وآلية عملها

الدفاع المدني يوضح أهمية "منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ" وآلية عملها

الدفاع المدني يوضح أهمية "منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ" وآلية عملها

الدفاع المدني يوضح أهمية “منصة الإنذار المبكر في حالات الطوارئ” وآلية عملها

جديد المحليات
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