خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 174 قاضياً بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، أمراً بترقية وتعيين 174 قاضياً بوزارة العدل، في مختلف درجات السلك القضائي.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إن الأمر الكريم بالترقية والتعيين يأتي امتداداً للدعم المتواصل من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمرفق القضاء. وفق “أخبار 24”.
وعبر عن أمنياته بالتوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل.
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