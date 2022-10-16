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جديد المحليات > فرز الوحدات العقارية يسجل نموا 88% بالربع الثالث من 2022.. وجدة الأعلى في الفرز
16/10/2022   6:27 م

فرز الوحدات العقارية يسجل نموا 88% بالربع الثالث من 2022.. وجدة الأعلى في الفرز

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شهد برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعا في عدد الوحدات العقارية المفرزة خلال الربع الثالث لعام 2022.

وسجل البرنامج ارتفاعًا تجاوز 88% مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2021، حيث فرز البرنامج نحو 19 ألف وحدة عقارية.

وتجاوز عدد الوحدات المفرزة منذ تأسيس البرنامج 207 آلاف وحدة عقارية، وجاءت محافظة جدة الأعلى على مستوى مدن المملكة، حيث شهدت فرز ما يزيد على 53 ألف وحدة عقارية، بينما فرز أكثر من 46 ألف وحدة في الرياض، وقرابة 28 ألف وحدة في المنطقة الشرقية، و21 ألف وحدة عقارية في مكة المكرمة، و18 ألف وحدة عقارية مفرزة بعسير.

وأكد مدير برنامج فرز الوحدات العقارية، مهند العبود، أن تنويع الخيارات السكنية للراغبين في التملك، ساهم في زيادة إقبال المطورين العقاريين على بناء عقارات ومجمعات عقارية وفرزها إلى وحدات عقارية؛ لزيادة المعروض العقاري، وإتاحتها للمستفيدين.  وفق “أخبار 24”.

وكان البرنامج قد أطلق في وقت سابق “الخدمة المميزة”، التي أسهمت في تقليص الفترة الزمنية للمكاتب الهندسية في تقديم طلبات الفرز، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبلهم إلى 70%، من خلال محرك يحلل مخطط العقار حسب الرفوعات المساحية آلياً بدلاً من إدخالها بشكل يدوي.

فرز الوحدات العقارية يسجل نموا 88% بالربع الثالث من 2022.. وجدة الأعلى في الفرز

جديد المحليات
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